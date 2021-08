Trama D’Alessio: el periodista Daniel Santoro fue sobreseído por tentativa de extorsión a un empresario

El juez federal Luis Rodríguez sobreseyó al periodista Daniel Santoro en la causa por el intento de extorsión de Marcelo D’Alessio al empresario aduanero Gabriel Traficante.

El magistrado indicó que se acreditó que Santoro no conocía los planes del falso abogado y desvinculó el editor de noticias judiciales del diario Clarín del caso que, en principio, llevó el ex juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ahora magistrado en La Plata.

Cabe recordar que en junio, por unanimidad, la Cámara Federal porteña anuló el procesamiento que Rodríguez dictó contra Santoro y le dictó la falta de mérito.

El tribunal también ordenó agotar las medidas de prueba dispuestas por las partes, en respuesta a un reclamo de los patrocinantes de Santoro.

Antes, en reiteradas ocasiones, entidades como Fopea, Adepa, la Academia de Periodismo y el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York recordaron en sendos comunicados que los periodistas no son responsables por lo que hacen o dicen sus fuentes.

Tras el fallo de la Alzada, Rodríguez tomó testimoniales y ordenó peritajes que confirmaron que Santoro conoció a D’Alessio el 24 de noviembre de 2016 (un dato que confirmó el ex defensor del falso letrado), pese a lo cual el encartado usó su nombre para presionar a Traficante desde el 2 de noviembre de ese año.

En cuanto a las comunicaciones entre Santoro y D’Alessio, quien era una de las más de cien fuentes del periodista, a partir de aquella fecha, estableció que “no presentan ningún indicio de delictuosidad”.