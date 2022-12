El texto redactado por un grupo de diputados que integran los cordobeses Mario Negri y Rodrigo De Loredo plantea acompañar a las PyMes para que regularicen la situación de sus empleados correcta y espontáneamente

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JXC) redactó un proyecto de ley que modifica las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado.

“El sistema vigente fracasó”, señalaron Cristian Ritondo, Mario Negri, Juan Manuel López, Rodrigo de Loredo, María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña en el acto de presentación de la iniciativa. Dieron el presente y respaldaron la propuesta el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador jujeño Gerardo Morales, el titular de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, el economista Eduardo Levy Yeyati y la diputada nacional Silvia Lospennato.

El texto reforma las previsiones de sanciones contempladas en tres leyes dictadas desde 1992 y mantiene las que establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

“El empleo formal registrado no crece desde 2011 y los trabajadores en relaciones parcialmente registradas, o directamente no registradas, continúan fluctuando desde hace décadas en alrededor de un 30 al 40 por ciento”, explicaron los diputados de la oposición.

Asimismo, añadieron: “Para muchas micro, pequeñas y medianas empresas, la normativa vigente, por su falta de precisiones, abre una gran incertidumbre. Es una confusión saber cuándo una relación laboral está correctamente registrada”.

Bajo esa premisa, plantearon que las sanciones tienen un costo adicional muy alto y que muchas firmas debieron cerrar “por condenas judiciales impagables”.

Asimismo, afirmaron que el proyecto busca “un nuevo equilibrio” que permitirá “fortalecer las relaciones laborales e incentivar la creación de trabajo decente sin desproteger a los trabajadores”; todo ello, según sostuvieron, “en total cumplimiento” del ordenamiento nacional.

“Tenemos que acompañar a las Pymes, que son las grandes creadoras de empleo y las más afectadas por la litigiosidad”, añadieron.

Además, argumentaron que el proyecto busca incentivar a los empleadores a registrar “de manera espontánea y correcta a los trabajadores” y, si eo no sucediera, “generar un sistema de sanciones más razonable y previsible”.

Fundamentos

Los fundamentos de la propuesta legislativa enfatizan que el sistema de sanciones vigente fracasó. “No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social, no hay certeza en las relaciones laborales ni la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente”, exponen.

Indican además que el proyecto “elimina las discrecionalidades abiertas a los jueces y le brinda a la Justicia pautas objetivas” porque modifica la manera de calcular las sanciones.

En esa línea, señalan que depende de la interpretación de cada magistrado porque el concepto de base del cálculo -el salario reclamado por el trabajador- es difuso y, por eso, establecen que se debe tener uno transparente como el Salario Mínimo Vital y Móvil.