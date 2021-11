El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, analizó hoy en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el «proceso de reforma de la justicia» y reafirmó que la meta es un Poder Judicial «equilibrado e independiente», que «era algo que no pasaba con el macrismo».

«Nos hemos fijado como meta un Poder Judicial que sea equilibrado, independiente y que respete las garantías del debido proceso, como tiene que ser, y que era lo que no pasaba durante el macrismo», expresó Soria, tras reunirse con Manzur en la Casa Rosada, en declaraciones divulgadas por un comunicado de la jefatura de Gabinete.

Soria sostuvo en ese sentido que «ese fue el desafío planteado y estuvimos haciendo un repaso sobre todo lo hecho y sobre lo que se viene».

«Hicimos un análisis de las distintas reformas que venimos trabajando desde el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, y de la relación y el vínculo con el Congreso de la Nación, con el Senado, desde mi ministerio y el Gobierno, para llevar adelante el proceso de reforma de la Justicia que venimos encarando, por orden y mandato de nuestro Presidente, desde el primer día que asumimos», aseveró Soria.

Asimismo, indicó que se hizo un «repaso institucional de las distintas tareas que tiene a su cargo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, no solamente en su relación, en su vínculo cotidiano con el Poder Judicial y sus distintos estamentos, sino también en la coordinación necesaria que debemos tener junto con Jefatura de Gabinete en los distintos temas».

Acerca del resultado de la elección legislativa del domingo pasado, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos evaluó que fue «muy positiva».

«Creo que el Gobierno está muy bien parado. Sólo basta ver la desesperación de la oposición, por el sólo hecho de que nos juntemos a celebrar en una fecha tan importante para el peronismo, como es nuestro Día de la Militancia», apuntó Soria, quien en la reunión estuvo acompañado por el viceministro Juan Mena.