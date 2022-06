El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó a la Corte Suprema de Justicia de «meterse por la ventana» en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de «intervenir políticamente» en ese organismo, al exponer en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Soria consideró que la decisión de la Corte Suprema de «devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes» y dijo que «más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial».

El ministro se pronunció de ese modo en el marco de un extenso plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos); y de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde expuso sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.

«Es necesario que avancemos de una buena vez en sancionar y ponerle fin a este entuerto que ha generado la Corte Suprema» sobre el Consejo de la Magistratura, enfatizó el funcionario.

En ese sentido, Soria afirmó: «Si quieren hacer política, que se saquen la toga como hacemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras ciudades», al señalar que «el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución».

Sobre el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro consideró que el texto aprobado por el Senado «es inobjetable», al afirmar que la iniciativa «no excluye la representación de ninguna instancia judicial y garantiza la armonía, la paridad de género y el equilibrio entre cada uno de los estamentos» del organismo.

«Se trata de saber si todos queremos un Consejo de la Magistratura que funcione más equitativamente, que sea menos corporativo o por el contrario quieren concentrar el poder en manos de unas pocas personas o en una persona», aseveró el ministro.

En tanto, Soria reiteró que el texto del Poder Ejecutivo, aprobado con cambios por el Senado, «es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo, para que diputados y diputadas puedan incorporar aportes y consideraciones».

Recordó además que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se presentó «un proyecto similar» para reformar el Consejo de la Magistratura y sostuvo: «Llama la atención que algunos quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano», en referencia a los legisladores de Juntos por el Cambio.

En ese marco, el diputado del PRO, integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, sostuvo que «sin dudas la mejor solución es una nueva ley» y consideró que «la presidencia de la Corte en el Consejo está funcionando eficientemente».

A su turno, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, también integrante del Consejo de la Magistratura, consideró que la Corte Suprema «tiene que estar en el Consejo de la Magistratura y tiene que tener un rol porque se trata de quien tiene la mejor observación respecto a la administración y a los reglamentos», a la vez que afirmó que «así como está la ley es inconstitucional y está mal redactada».

En tanto, desde la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, afirmó que «no vamos a acordar una reforma institucional con el Frente de Todos: no somos cómplices de una fuerza que califica al poder judicial como fuerza judicial».

Al término de la reunión, diputados de Juntos por el Cambio pidieron explicaciones a Soria por la tripulación del avión venezolano que aterrizó en la Argentina el 6 de junio, ante lo cual el ministro de Justicia afirmó: «Si me quieren interpelar me citan, me invitaron a exponer sobre un proyecto de ley, vine hablar del Consejo de la Magistratura».