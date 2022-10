La Asociación de Magistrados no irá este mediodía a la reunión que habían pedido con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, para hablar sobre el proyecto del pago del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. La decisión fue tomada hoy, a la madrugada, cuando la Cámara de Diputados rechazó el artículo que imponía el tributo.

La decisión de pedirle la reunión -que la titular del Senado le dio- había generado rispideces internas antes de la votación de Diputados. Había una postura de varios integrantes de la Asociación de que no se debía asistir a ese encuentro, mientras que otros consideraban que sí había que concurrir.

Finalmente, y luego de que el Frente de Todos no pudo avanzar con el artículo que establecía el cobro de Ganancias a todo el Poder Judicial, la reunión fue suspendida.

La iniciativa- que había sido incluida sorpresivamente el jueves en la última reunión de la comisión de Presupuesto y fue muy criticada por las asociaciones de fiscales y magistrados- recogió 134 votos negativos y 116 afirmativos.

La propuesta hubiera significado un ahorro fiscal de $237.850 millones para 2023. No prosperó porque la oposición se abroqueló en contra de la reforma. También se opusieron al cambio los cuatro diputados del Frente de Izquierda aunque aclararon que lo hacía porque no quería perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, tomando como premisa el principio de que «el salario no es ganancia».