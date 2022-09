El Superior Tribunal de Justicia del Chaco confirmó el rechazo de la acción de lanzamiento, al no completar las previsiones en la materia que dicta el Código Civil y Comercial

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco confirmó el rechazo de una demanda de desalojo contra los poseedores del inmueble porque, aunque demostraron ser titulares registrales del bien, no acreditaron la tradición de la cosa (modo de adquirir el dominio de las cosas que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo).

En “D. C., J. c/ B., D. L. y O. B. /O Contra Cualquier Otro Ocupante S/ Desalojo”, la acción fue promovida con invocación del carácter de titular registral del inmueble objeto de litigio. Contra ello los demandados opusieron falta de legitimación activa y pasiva y la prescripción veinteñal por haber ocupado ellos el inmueble en forma pública, pacífica y continua durante el plazo de ley.

El juzgado de grado hizo lugar a la falta de legitimación activa porque consideró que no se había acreditado la tradición del bien, como lo prevé como requisito el artículo 750 del Código Civil y Comercial (CCyC) para adquirirse el derecho real de dominio, y que de las pruebas surgía que los demandados poseían el lugar desde 1988.

Los accionantes plantearon apelación y la cámara interviniente declaró desierto el recurso por considerar que no se había argumentado correctamente para lograr descalificar el fallo de primera instancia.

En esa situación, el actor presentó un recurso extraordinario de inconstitucionalidad llevando el debate hasta el STJ chaqueño, en el que sostuvo que la sentencia de cámara no era razonable porque su expresión de agravios efectuó una crítica concreta en la que además se merituaron las pruebas.

Agregó que la cámara no podía exigir la prueba de la tradición de la cosa “cuando los demandados se limitaron a negar la posesión del recurrente sin respaldar tal afirmación con argumentos serios ni aportar elementos que acrediten la que ellos invocaron como defensa”.

Los supremos Alberto Mario Modi e Iride Isabel María Grillo rechazaron el recurso, con costas. Explicaron que éste no presentaba argumentos sólidos contra la decisión de la cámara y que manifestó solo su disconformidad con la decisión; y que, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( CSJN), “la declaración sobre deserción o no del recurso para ante el Tribunal de la causa, no es revisable en la instancia extraordinaria, salvo la hipótesis de arbitrariedad o de frustración de garantías constitucionales”.

Escritura

Pero además, subrayaron que la decisión de la instancia previa analizó que el actor adjuntó la escritura de venta del bien inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, y que un informe de éste revelaba que aquél era titular registral pero, por otra parte, que los demandados sostuvieron su posesión con intención dominial ininterrumpida desde 1988, por lo que, al no probarse la tradición requerida, la acción no podía prosperar por ausencia de legitimación activa, sin perjuicio de que el actor puede iniciar acciones posesorias y/o petitorias que considere pertinentes.

También aludieron a un precedente de la CSJN que justamente en un caso análogo destacó como improcedente la vía recursiva extraordinaria cuando la sentencia además deja a salvo el derecho del actor para hacer valer en otro juicio la causal de su pretensión, lo que demuestra que no tiene carácter definitivo ni causa gravamen irreparable al recurrente.