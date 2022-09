La jueza electoral María Servini deberá resolver si el juez federal Alberto Lugones podrá ser candidato en las próximas elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, que tendrán lugar el próximo 18 de octubre.

La apelación fue interpuesta por Lugones luego de que la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados impugnó su candidatura para la reelección en ese organismo.

Lugones actualmente integra del consejo y va por la reelección, que la ley prohíbe -debe dejar pasar un período para volver a presentarse-, pero la lista Celeste hizo una interpretación que avala su candidatura. Señala que fue electo en 2018 con una ley que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró inconstitucional y que, en ese decisión, repuso la norma anterior por la que Lugones no fue elegido. Así, según esa ley, éste sería un primer mandato, no una relección. Además, advirtió de que ésa fue la interpretación que hicieron jueces federales en los casos de Carlos Matterson y Diego Molea, dos consejeros que se presentaron en la Justicia para que se avalara una eventual relección en caso que quisieran presentarse, lo que no hicieron a pesar de tener los fallos a favor.

La candidatura de Lugones fue impugnada por la lista de Eduardo Machín -Compromiso Judicial- ante la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados, la cual señaló que los casos de Matterson y Molea son particulares para ellos y que no se puede extender a otras personas, por lo que Lugones debería haber iniciado su propia causa. También, que la CSJN, cuando declaró inconstitucional la anterior ley, dijo cuáles eran los casos de consejeros que podían ir por una reelección y entre ésos no estaba el de Lugones.