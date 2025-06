Se reúne la Corte y hay expectativa por la condena a Cristina en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne hoy en un contexto de fuerte expectativa por la posible firma del fallo que confirme la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Aunque aún no hay una fecha definida para la resolución, fuentes judiciales indican que ya habría una mayoría de votos para rechazar el recurso presentado por la defensa de la ex mandataria.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ya contarían con una postura común para desestimar los planteos de Cristina y de los otros ocho condenados mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esta herramienta, conocida como “280 fundado”, permite rechazar recursos sin abrir una discusión jurídica extensa, pero con una fundamentación basada en la trascendencia institucional del caso.

La Secretaría Penal de la Corte ya elevó un extenso informe recomendando el rechazo de los recursos, lo que refuerza la posibilidad de un fallo inminente. De concretarse, quedaría firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner.

Pese al consenso sobre el contenido de la resolución, los ministros del máximo tribunal aún no habrían acordado una fecha para la firma del fallo. Además, se conoció que el juez Rosenkrantz tiene previsto viajar a México entre este miércoles y el próximo lunes, lo que podría retrasar la definición.

El caso Vialidad

La causa se originó en una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— dictó la condena contra la ex presidenta, tras considerarla responsable del direccionamiento de fondos en favor del empresario Lázaro Báez.

Se trata de un fallo de enorme impacto político e institucional, que marcaría un precedente inédito en la historia democrática del país. La eventual confirmación por parte de la Corte Suprema sellaría el destino judicial de la ex mandataria, quien aún conserva fueros parlamentarios como senadora.