Revocan amparo de salud que aumentaba prestaciones del Apross a afiliados con celiaquía

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en acuerdo plenario, resolvió revocar la sentencia de la Cámara 2ª Contencioso Administrativa, que había hecho lugar parcialmente a una acción de amparo contra la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), interpuesta por una afiliada que reclamaba el reconocimiento de la cobertura prestacional por celiaquía conforme a los valores establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación y el reintegro de sumas correspondientes a meses anteriores a la demanda.

La controversia se centró en determinar si correspondía aplicar en la provincia de Córdoba los valores fijados a nivel nacional en virtud de la Ley N.º 26.588, o si debía reconocerse la autonomía de la Apross para regular dicha cobertura según su propia normativa, particularmente lo dispuesto en la Ley Provincial N.º 9277 y la Resolución N.º 125/2015.

El TSJ, con la integración de María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, Sebastián Cruz López Peña, Jéssica Valentini y Luis Eugenio Angulo Martín, dio validez a la postura de la demandada y entendió que la resolución de cámara era errónea en tanto desplazaba indebidamente la normativa local.

“La provincia de Córdoba no adhirió a la Ley N.º 26.588, sino que dictó su propia norma (Ley N.º 9142), en la que tomó como referencia los principios y directivas de la nacional, pero sin suscribirse formalmente a ella”, señaló el tribunal al valorar que no podía prescindirse del marco legal local al resolver el caso.

La sentencia de cámara, al considerar irrelevante la legislación provincial, incurrió en un error que justificó su revocación. “La normativa provincial no debe ser considerada irrelevante, como lo hizo la cámara”, destacaron los magistrados.

