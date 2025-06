Revocan adoptabilidad de menor discapacitado para darle la guarda a su abuela materno

El Tribunal de Gestión Asociada sobre la Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar revocó la situación de adoptabilidad de un adolescente con síndrome de Down y otorgó la guarda con fines asistenciales a su abuela materna, en virtud del cambio en las condiciones familiares y de la necesidad de preservar el interés superior del niño. La medida también incluyó la orden a Apross de mantener la cobertura de salud que el joven viene recibiendo.

La jueza María Victoria Jalil Manfroni concluyó que la nueva realidad vincular debe primar sobre la situación declarada anteriormente, privilegiando el principio de realidad y la no regresividad de los derechos adquiridos.

La magistrada destacó que “el principio de realidad de M. R. S. A. es la posibilidad de permanecer dentro de su familia biológica, hoy constituida por su abuela, que es la adulta única referente afectiva que se encuentra en condiciones de cuidarlo responsablemente y brindarle todo lo necesario para su desarrollo integral”. Según consta en la resolución, en el momento en que se había declarado la situación de adoptabilidad no existían alternativas familiares disponibles, pero esa situación ha cambiado sustancialmente, y ahora la abuela materna ha asumido de hecho el rol de cuidadora principal.

Se subrayó que la familia extensa representa el entorno más idóneo para la vida del adolescente, y que, de acuerdo con los lineamientos del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, “la familia es el ámbito natural y primario de permanencia”. En consecuencia, mantener la condición de adoptabilidad ya no resultaba compatible con la situación actual del adolescente.

“Los expedientes judiciales muchas veces son analizados como una foto estática de la familia, pero la realidad nos muestra que las relaciones familiares son dinámicas y pueden cambiar con el paso del tiempo”, explicó la jueza al fundamentar su decisión. En tal sentido, la resolución reconoció la evolución de las condiciones familiares y la transformación de los vínculos afectivos, aspectos fundamentales a la hora de garantizar el interés superior del niño y su derecho a vivir en un entorno protector y afectivo.

