Restringen contacto y suspenden vínculo paterno por conductas violentas

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por F. H. L. contra la prórroga de las medidas de protección que le impiden acercarse a su expareja N. E. H. y a sus hijos, al considerar que persisten las condiciones que motivaron su dictado. La jueza Carina Mariana Ganuza, cuyo voto fue acompañado por el juez Guillermo Samuel Salas, destacó que las medidas dispuestas por la magistrada de primera instancia —incluyendo la suspensión del régimen comunicacional paterno-filial— continúan siendo necesarias para resguardar la integridad psicofísica de los menores y su madre, conforme los informes técnicos reunidos.

El tribunal valoró especialmente el informe interdisciplinario de la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar de la provincia, en el que se describen las intervenciones realizadas con los niños. Respecto del adolescente F. L., se concluyó que había alcanzado un grado de comprensión suficiente para decidir no vincularse con su progenitor, señalando que este le generaba temor y desconfianza. “Yo como que le acumulé odio, siempre mentía”, expresó el niño durante las sesiones. En el caso de la niña I., se observó una reticencia general al espacio terapéutico y la ausencia de referencias posteriores hacia su padre, lo que motivó la suspensión provisoria de las sesiones, sin que se detectaran indicadores que aconsejaran una revinculación inmediata.

En esa línea, el tribunal también ponderó la recomendación de dicho equipo de no restablecer el vínculo comunicacional hasta tanto se garantice, mediante informe profesional interdisciplinario, que el progenitor haya podido problematizar y abordar sus conductas maltratantes en relación con la madre de los menores y su rol paterno. Si bien F. H. L. presentó certificados de asistencia a espacios terapéuticos, la Cámara señaló que no surge de dichos documentos que el apelante haya asumido su responsabilidad respecto de los hechos que motivaron las medidas. Esta ausencia de reconocimiento también se evidencia en las expresiones de los niños, lo que refuerza la necesidad de preservar el espacio seguro generado para ellos.

