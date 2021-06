Reducción de pena a Schiavi: familiares de víctimas de la tragedia de Once denunciaron que “se aprovechó de la ley”

En un comunicado, los familiares de las víctimas fatales y de los heridos en la tragedia ferroviaria de Once rechazaron la reducción de la condena del ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, a quien le bajaron la pena original de cinco años y medio poco más de seis meses.

Al dictar la medida, el Tribunal Oral Federal 2 consideró la asistencia del ex funcionario a decenas de cursos virtuales en el penal de Ezeiza y le aplicó el beneficio correspondiente al estímulo educativo.

Entre otros, el ex funcionario tomó clases de reparación de computadoras, producción de imágenes y electricidad.

Si bien reconoció que la decisión es legal, el grupo de familiares consignó que la merma de 192 días de la condena por la realización de cursos en la cárcel, enmarcados en el régimen de estímulo por estudio, merece repudio.

“Schiavi no es un preso común, por sus características personales y por su formación”, enfatizó.

En esa línea, señaló que el estimulo tiende a la reinserción social, posibilitando que el interno obtenga una salida laboral cumplida la pena.

“Que el condenado y corrupto Schiavi realice cursos no apuntan a su reinserción sino a disminuir su pena. Que se aproveche de una ley que necesariamente debe ser mejorada es una burla y una nueva agresión a este colectivo y a la sociedad toda», concluye el texto.