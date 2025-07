Rechazan resolución anticipada de una franquicia de helados

La Cámara 9ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia que rechazó la demanda de resolución por incumplimiento contractual promovida por la firma franquiciante Delicados Equilibrios SA contra su franquiciada Ice World SRL. Asimismo, hizo lugar a la reconvención interpuesta por la franquiciada, al considerar que la rescisión dispuesta por la actora resultó intempestiva, incausada y prematura, y le reconoció daños derivados de dicha decisión.

Los jueces Jorge Eduardo Arrambide, Verónica Francisca Martínez y María Mónica Puga consideraron que los supuestos incumplimientos invocados no revistieron la entidad suficiente para justificar una resolución contractual tan drástica, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba del primer mes del vínculo y que la apertura del local ocurrió en plena temporada alta de ventas.

Para la cámara, las visitas realizadas por la franquiciante los días 14 y 23 de noviembre de 2018 no revelaron irregularidades esenciales que habilitaran la resolución del contrato. “Los ajustes que señala en esos reportes […] no determinaban de por sí, la resolución”, enfatizó el fallo, y agregó que “en todo caso, la debieron haber invocado en ese momento”, lo cual no ocurrió. Por el contrario, la apertura de la heladería fue celebrada por la franquiciante, lo que demuestra su consentimiento con el estado del local al inicio de la relación comercial. El tribunal remarcó que, “a tenor del expediente, [el inicio de la franquicia] generó gran afluencia de público” y que las supuestas fallas constatadas en ese momento —como el desorden o restos de obra en sectores no accesibles al público— “eran cuestiones a resolver previo a la apertura”, pero no constituyen una causal grave para resolver el contrato casi ocho meses después.

La sentencia también destacó que “las situaciones planteadas en noviembre de 2018 se encontraban subsanadas o en proceso de solución”, conforme surgía del intercambio de mensajes de WhatsApp y de declaraciones testimoniales incorporadas.

Tolerancia