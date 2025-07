Rechazan millonaria demanda de ERSA por falta de pruebas objetivas de un accidente

La Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba, integrada por los vocales Gabriela Lorena Eslava, María Rosa Molina de Caminal y Héctor Hugo Liendo, resolvió hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda interpuesta por Ersa Urbano SA en todos sus términos, con imposición de costas en ambas instancias a la parte actora. La decisión se fundó en la ausencia de prueba suficiente para acreditar el hecho lesivo y la intervención del vehículo señalado en la demanda.

El tribunal señaló que si bien se trata de un caso de responsabilidad objetiva, ello “no exime en modo alguno de la necesidad de probar el acaecido del evento luctuoso”, siendo carga de la parte actora acreditar tanto la existencia del hecho como la intervención del demandado. De no lograrse, no se activa la presunción que impone al demandado la carga de probar un eximente.

En este sentido, la cámara advirtió que la prueba rendida era “sumamente escasa y de muy poco valor convictivo”, y que el juez de primera instancia “construye su argumentación a partir de indicios”, cuya gravedad y coincidencia resultaban insuficientes para formar convicción sobre la existencia del siniestro y la participación del automóvil de los demandados. El análisis se centró en seis supuestos indicios que, evaluados uno por uno, fueron descartados como pruebas concluyentes.

Respecto del testimonio del chofer M. M., el tribunal consideró que tenía “una muy débil fuerza convictiva”, dado que no era un tercero imparcial sino una persona directamente involucrada, cuya propia diligencia como conductor podía estar en tela de juicio y eventualmente resultar afectada por el resultado del proceso. Además, se remarcó que “ninguna dificultad tenía para la accionante el haber recabado el dato de otros testigos, ajenos a su parte”, como pasajeros o transeúntes, considerando que el hecho habría ocurrido en una zona con alto tránsito de personas.

