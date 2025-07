Rechazan indemnización por incapacidad vital ante falta de prueba de perjuicio patrimonial

La Cámara en lo Civil, Comercial, Familia, Trabajo y Contencioso Administrativo de Río Tercero resolvió admitir la apelación interpuesta por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la admisión del rubro “disminución de incapacidad vital”, al considerar que la actora no acreditó cómo las secuelas físicas derivadas del hecho dañoso afectaron su capacidad laboral ni generaron un perjuicio patrimonial concreto.

En el análisis del caso, los jueces Gabriela Misetta, Alberto Luis Larghi y Ariel Alejandro Germán Macagno coincidieron en que la pretensión indemnizatoria se sustentó en expresiones generales y no en una demostración precisa y analítica de las consecuencias económicas de la incapacidad alegada.

El tribunal examinó los fundamentos de la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar al rubro reclamado basándose en una inferencia derivada de las reglas de la experiencia y de las condiciones generales de la víctima, como su edad y autonomía.

Sin embargo, los camaristas consideraron que esta metodología no resultaba válida en materia de derecho de daños, ya que “no le bastaba a la parte actora conformarse con apreciaciones genéricas”, siendo en cambio imprescindible ofrecer una “descripción analítica y separada de cada categoría y componentes que integran cada rubro peticionado”. Esta exigencia de precisión, remarcaron, forma parte de la lógica jurídica que rige las acciones resarcitorias.

En esa línea, el fallo destacó que la actora no presentó pruebas específicas sobre la manera en que su incapacidad le impedía realizar actividades que tuvieran un valor económico concreto o le generaran una merma de ingresos. La alusión a restricciones en “la vida de relación, social, de esparcimiento, afectivas y deportivas”, o a que ya no podía “cargar en brazos a niños pequeños”, fue considerada insuficiente.

Según el tribunal, “todas estas actividades a las que se hizo referencia, en modo alguno engastan en el contenido económico del daño por incapacidad vital, pues no decantan, técnicamente hablando, en actividades económicamente valorables”.

