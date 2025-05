Rechazan excluir tutela sindical de paramédico denunciado por no llevar el uniforme limpio

El Juzgado de Conciliación y Trabajo de 5ª Nominación de Córdoba resolvió rechazar la demanda promovida por la empresa de emergencias médicas Senae S.A., mediante la cual pretendía excluir la tutela sindical del trabajador W. A. P., delegado gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), con el objetivo de despedirlo por causa justificada. El tribunal consideró que la negativa del paramédico a cubrir una emergencia médica estuvo justificada, al demostrarse que no contaba con un uniforme limpio, condición necesaria para el cumplimiento adecuado y seguro de sus funciones.

El juez Santiago Moreno Douglas Price, a cargo del juzgado, indicó que no estaba en discusión el hecho de que el día 16 de agosto de 2024, aproximadamente a las 19:43 horas, el demandado no acudió a una emergencia médica de código rojo en la Red de Acceso de Córdoba (RAC), por no disponer de ropa de trabajo adecuada. El punto central de la controversia, precisó, residía en determinar si dicha omisión revestía la gravedad necesaria para autorizar la exclusión de la tutela sindical conforme el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.