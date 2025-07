Rechazan demanda por inexistencia de vínculo laboral entre un chofer y el titular del camión

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de su Sala Laboral, resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, anulando la sentencia dictada por la cámara a quo, y rechazando la demanda en todas sus partes, al considerar que no se acreditó suficientemente la existencia de una relación laboral entre el actor y el titular del camión que aquel conducía ocasionalmente.

La decisión fue adoptada por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Domingo Juan Sesín y Luis Enrique Rubio, quienes consideraron que la prueba testimonial carecía de solidez para sostener el vínculo de dependencia laboral invocado por el actor.

El caso giró en torno a la activación de la presunción prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), a partir de ciertos testimonios que indicaban que el actor, R. A. M., había sido visto conduciendo un camión propiedad del demandado, T. La sentencia anulada había considerado acreditada una relación de trabajo, basándose en testimonios que señalaban la prestación de servicios del actor en favor del demandado.

Sin embargo, el TSJ entendió que los testimonios carecían de precisión respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el actor habría desempeñado su supuesta labor, y que ello impedía dar por acreditada la existencia de un vínculo laboral conforme a derecho.

El recurso de casación planteado por la defensa criticó que el juzgador de origen había incurrido en una valoración parcial y arbitraria de la prueba testimonial, afectando la lógica de la sana crítica racional y quebrantando el principio de congruencia. En particular, sostuvo que el testimonio de L. era de oídas, ya que el deponente no residía en Quilino en la época de los hechos, y que, además, existía una relación sentimental entre L. y el actor, lo cual viciaba su declaración. Asimismo, se denunció que los otros testigos no pudieron corroborar haber visto al actor manejando el camión del demandado.

Testimonios