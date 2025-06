Rechazan demanda por falsa denuncia en caso de supuesto abuso sexual

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 48ª Nominación de Córdoba resolvió rechazar la demanda de daños y perjuicios entablada por los padres de dos menores contra la abogada y progenitora de una niña, a quien acusaban de haber formulado una falsa denuncia por abuso sexual en contra de sus hijos adolescentes. La decisión fue adoptada por la jueza Raquel Villagra, quien consideró que, si bien las actuaciones penales derivadas de la denuncia fueron archivadas por no acreditarse el hecho, existieron “razones suficientes para instar la acción penal”.

Al examinar el caso, la magistrada ponderó que la demandada logró acreditar las razones que justificaron su decisión al denunciar lo que su hija menor le había referido. Según la jueza, la mujer actuó amparada en la potestad que le confiere la responsabilidad parental para proteger a su hija y prevenir posibles abusos, dejando claro que, aunque los hechos no se hubieran producido, su conducta estaba respaldada por la “opción a favor de saber la verdad de lo ocurrido y de prevenir que un hecho semejante”.

La resolución destaca que la progenitora denunciada, profesional del fuero penal, habría tenido conocimiento de la magnitud del perjuicio que podrían sufrir los hijos de los actores y también su propia hija, pero que ello no impedía su deber de denunciar ante la sospecha razonable de un delito tan grave como el abuso sexual. En sus fundamentos, la magistrada indicó que los “testimonios rendidos son suficientes para ponderar el grado de desconfianza que su persona representaba para la abogada demandada”, en el marco de un vínculo previo altamente conflictivo entre los progenitores de la menor.

En la causa, también quedó acreditado que esta situación de tensión y desconfianza “repercutió ineludiblemente en la persona de la nueva pareja del nombrado y en su propio entorno familiar”, según la valoración de la jueza. Esto se tradujo en una sospecha verosímil para la madre denunciante, más allá de los resultados posteriores de la investigación penal.

