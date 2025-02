Ratifican rechazo de pruebas en tercería de mejor derecho por falta de relevancia probatoria

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 7ª Nominación de Córdoba, integrada por los jueces Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores, resolvió confirmar el rechazo del recurso de apelación interpuesto por J. C. M. en el marco de una tercería de mejor derecho sobre un inmueble.

El fallo respaldó la decisión de la jueza de primera instancia de no admitir ciertas pruebas ofrecidas por M., al considerar que no aportarían información relevante para determinar el dominio del bien en litigio.

El proceso se origina en una ejecución judicial, en la que M. alegó poseer un mejor derecho sobre la propiedad en cuestión en oposición a E. A. I. y otros codemandados. Ante el rechazo de diversas pruebas solicitadas, M. presentó su apelación contra el decreto de fecha 3 de julio de 2023, que había declarado inadmisible la prueba informativa dirigida al Colegio de Abogados, a la Colectividad Armenia, la Mesa de Entradas del fuero penal y una prueba pericial psiquiátrica.

La jueza de primera instancia argumentó que dichas pruebas eran inconducentes e improcedentes respecto del objeto del litigio, criterio que fue avalado por la cámara.

En su análisis, la alzada hizo referencia al principio de libertad probatoria previsto en el artículo 200 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), el cual establece que las partes pueden ofrecer pruebas sobre todos los hechos relevantes para la causa. No obstante, el tribunal recordó que este principio no es absoluto y se encuentra sujeto a las limitaciones previstas en los artículos 199 y 201 del mismo plexo normativo, que permiten declarar inadmisibles aquellas pruebas manifiestamente improcedentes, inconducentes o prohibidas por ley.

Además, la decisión destacó que la reforma procesal introducida por la ley de oralidad había modificado el sistema de libertad probatoria, imponiendo un sistema de precalificación de la prueba en los procesos civiles, lo que otorga al juez facultades para valorar la pertinencia de las mismas antes de su producción.

