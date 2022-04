El sitio Despegar fue condenado a pagarles cerca de $300.000 e intereses por la cancelación. La condena también alcanza a una aerolínea neocelandesa

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 15 condenó a la plataforma Despegar a pagar $282.431 con más los intereses, en el marco del reclamo de un consumidor a quien no le reintegraron el dinero de un viaje cancelado por la pandemia. La sentencia en los autos “E., L. G. y otro C/ Despegar.Com.Ar SA” también alcanza a la aerolínea Air New Zeland, citada como tercero.