Pidieron el sobreseimiento del fiscal Stornelli en la causa “Espionaje”

El fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani dictaminó que Carlos Stornelli debe ser sobreseído en la causa por presunto espionaje que lleva el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla también conocida como “D’Alessio”.

Lo hizo al pronunciarse sobre el procesamiento que dictó Ramos Padilla en diciembre de 2019, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia, entre otros, por parte del agente.

La Cámara de Mar del Plata debe resolver si confirma o no esa decisión.

La semana pasada, el magistrado instructor amplió el procesamiento de Stornelli y de otros involucrados en el expediente. En ese contexto, con vistas a la revisión pendiente, Pettigiani afirmó que el falso abogado Marcelo D’Alessio usó el nombre del fiscal del caso “cuadernos” para hacer “sus negocios” y opinó que no puede atribuírsele responsabilidad penal en los hechos al representante del Ministerio Público.

“Caso D’Alessio”

Pettigiani ya se había pronunciado en otras ocasiones propiciando que el “caso D’Alessio” se tramitara en los tribunales de Comodoro Py. Ahora, reiteró ese criterio.

“La solución procesal adecuada resulta ser el dictado del sobreseimiento de Stornelli, no sólo por no haberse acreditado la participación del nombrado en la presunta asociación ilícita y en el hecho que damnificara a Pedro Etchebest, sino también por no constituir delitos los hechos mencionados como casos ‘Brusa Dovat-PDVSA’, ‘Irán Terrorismo’, ‘Munin Talevi’, ‘Castañon’, ‘Ubeira’ y ‘GNL’”, afirmó el fiscal general de Mar del Plata.

Según el dictamen de Pettigiani, el análisis de la prueba muestra que Ramos Padilla la valoró de forma arbitraria y que aplicó erróneamente la ley.

“Del grupo de personas imputadas, Stornelli solo tuvo ocasional contacto con D’Alessio. Ninguno de ellos detentaba vinculación actual con ningún organismo gubernamental. Como particular, D’Alessio se dedicaba al tráfico de información que obtenía por sus propias investigaciones privadas. La utilización que pudiere hacer no puede ser conectada de forma alguna con la actividad funcional de Stornelli”, alegó también.

El caso “D’Alessio” comenzó en enero de 2019. D’Alessio, quien se presentaba como abogado y agente de inteligencia, tuvo contacto con políticos, periodistas y empresarios.

El empresario agropecuario Etchebest lo filmó cuando le hablaba de sus supuestos vínculos con el fiscal Stornelli y le pedía 300 mil dólares para garantizarle que no iban a involucrarlo en la pesquisa denominada “cuadernos”.

Las indagaciones sobre una presunta extorsión derivaron en un proceso sobre espionaje.

Ramos Padilla allanó la casa de D’Alessio y encontró carpetas y armas, entre otras cosas. El resto de la prueba se obtuvo de los teléfonos de D’Alessio.

Pettigiani apuntó a esas probanzas y sostuvo que su gestión era “llamativa”; ello así, porque en un expediente en el cual se evalúan supuestos “aprietes, ablandes o puestas en emergencia a testigos” el magistrado instructor “dispone saltar ese límite, obligando a un imputado a que, por la fuerza, abra su teléfono a través de la huella o del rostro, lo cual termina generando que D’Alessio entregue ‘voluntariamente’ su clave numérica”.

“Entiendo que deberá revisarse la validez constitucional de dicha extracción”, alegó el fiscal.

Cabe recordar que hace poco más de una año el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró una causa contra Ramos Padilla que había iniciado D’Alessio, por inexistencia de delito. El falso abogado denunció al juez de haberlo forzado a poner la huella en un teléfono Iphone, secuestrado en su causa, unos días después de su detención.

Sobre la competencia, Pettigiani señaló que ninguno de los 31 hechos que se analizaron ocurrió en la jurisdicción de Dolores, tal como “reiteradamente viene señalando, con serios argumentos, el fiscal Federal de Dolores, Juan Pablo Curi”.