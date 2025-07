Otorgan pensión por fallecimiento al reconocer aportes suficientes para concederla

La Cámara Federal de Posadas confirmó la sentencia que ordenó a la Anses otorgar una pensión a M.G.L., al considerar que el causante, su esposo fallecido, debía ser calificado como aportante regular con derecho, aún cuando no había cumplido con todos los requisitos formales exigidos por el Decreto 460/99.

Para resolver así, el tribunal destacó que una interpretación rígida y mecánica de la normativa previsional podía derivar en la vulneración de derechos fundamentales, contrariando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En esa línea, sostuvo que no puede llegarse al desconocimiento de derechos sino con “suma cautela”, especialmente en materia de previsión social, que tiene por finalidad cubrir riesgos de subsistencia derivados de la vejez o la muerte.

En su voto, el juez Mario Osvaldo Boldú remarcó que el sentenciante de grado aplicó correctamente el criterio de proporcionalidad del artículo 19 de la Ley 24.241, al constatar que el causante, C.A.R., acreditaba más del 67,85% de los años de aportes exigibles para su vida laboral activa —definida entre los 18 y los 62 años—, aun cuando no hubiera aportado en los años inmediatamente previos a su fallecimiento.

El fallo cuestionado había hecho lugar a la demanda de impugnación interpuesta por la actora y declarado la inaplicabilidad del artículo 95 de la Ley 24241 y su decreto reglamentario 460/99, ordenando a la ANSES que le otorgue la pensión en el plazo de 30 días desde que la sentencia quede firme, con efectos retroactivos al 25 de marzo de 2024 y más los intereses pasivos del BCRA.

Anses apeló la decisión al entender que el causante no reunía los requisitos para ser considerado aportante regular o irregular con derecho. No obstante, la cámara sostuvo que los decretos reglamentarios no agotan las situaciones comprendidas en la ley, y que corresponde aplicar soluciones integradoras que armonicen las disposiciones legales con el principio de justicia.

En ese marco, citó diversos precedentes de la Corte Suprema, incluyendo los casos Tarditti c/ ANSES y Pinto, Ángela Amanda c/ ANSES, en los que se estableció que “la regularidad de los aportes debe ser valorada sobre los lapsos trabajados y no solo sobre el período que no pudo ser completado por el fallecimiento del afiliado”.

