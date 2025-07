Ordenan valorar antecedentes de agente policial para definir si le correspondía ascenso denegado

La Cámara 2ª Contencioso Administrativa de Córdoba hizo lugar parcialmente a la demanda presentada por L. E. F. contra la Provincia de Córdoba, en el marco de un reclamo vinculado a la exclusión de la actora del mecanismo de ascensos en la Policía provincial por haber estado sujeta a un proceso penal y un sumario administrativo. La decisión judicial se funda en que la actora fue absuelta en el proceso penal y eximida de responsabilidad en el ámbito administrativo, circunstancias que remueven las causas que motivaron su inhabilitación para aspirar a promociones en el período 2013-2016.

El tribunal, integrado por las vocales María Eugenia Heredia, María Soledad Puigdellibol y Susana Sosa, entendió que la normativa vigente contempla expresamente la posibilidad de que un agente que ha sido impedido de participar en el procedimiento de ascensos por hallarse sometido a un sumario administrativo o proceso penal, pueda luego solicitar su promoción con efecto retroactivo, siempre que no se trate de un sobreseimiento dictado por prescripción.

En este caso, la actora fue excluida del tratamiento ante la Junta de Promociones correspondiente al año 2013 por estar comprendida en las causales de inhabilitación previstas en el artículo 44 incisos “d” (sumario administrativo) y “e” (proceso penal por delito doloso) de la Ley 9728. Sin embargo, las circunstancias han cambiado: la actora fue eximida de responsabilidad administrativa mediante resolución que ordenó el archivo de las actuaciones disciplinarias a su respecto, y además fue absuelta por sentencia firme en el proceso penal tramitado por el delito de falso testimonio.

El fallo judicial pone especial énfasis en que la exclusión de la actora del circuito de ascensos obedeció a situaciones que ya no subsisten, de modo que corresponde permitirle el acceso al mecanismo de evaluación correspondiente. Se destacó que “la ley contempla la posibilidad de una rehabilitación” y que esa posibilidad es viable cuando el agente ha sido “eximido de responsabilidad administrativa o sobreseído o absuelto en proceso penal”, con la única exclusión del supuesto de prescripción, que no es el caso.

Impedimentos