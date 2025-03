Ordenan un recálculo excepcional de intereses por la crisis inflacionaria

La Cámara 9ª en lo Civil y Comercial de Córdoba, integrada por los jueces Jorge Eduardo Arrambide, María Mónica Puga y Verónica Francisca Martínez, resolvió modificar la tasa de interés aplicada en un juicio de daños y perjuicios por accidente de tránsito, a raíz de la “corrección macroeconómica” adoptada por el gobierno de Javier Milei y su impacto en la inflación entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

En su decisión, la alzada adicionó a la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) un 20% nominal mensual para ese período, y un 4% mensual a partir de marzo de 2024 en adelante.

El caso se originó por una demanda de daños y perjuicios interpuesta a raíz de un accidente de tránsito. En primera instancia, el juez Jorge Arévalo admitió la demanda y condenó al demandado a pagar una indemnización de $472.500, además de los intereses correspondientes y los honorarios de los profesionales intervinientes.

Aspectos

No obstante, el actor apeló la decisión, cuestionando dos aspectos fundamentales: la insuficiencia de la indemnización por daño moral y la tasa de interés aplicada a la condena. Con respecto al daño moral, el accionante consideró que el monto de $50.000 fijado por el a quo era exiguo y solicitó su incremento a $100.000, argumentando que la suma otorgada no compensaba adecuadamente los sufrimientos físicos y psicológicos derivados del siniestro. En cuanto a la tasa de interés, sostuvo que la crisis inflacionaria generada por las medidas económicas del nuevo gobierno desde diciembre de 2023 constituía un hecho extraordinario e imprevisible, lo que justificaba la aplicación de un esquema de interés diferente para evitar la licuación del valor de la condena.

La cámara analizó estos planteos y coincidió con el actor en cuanto a la necesidad de modificar la tasa de interés aplicada, debido a la fuerte aceleración inflacionaria registrada en los meses posteriores al cambio de gobierno.

En su resolución, el tribunal advirtió que la tasa establecida originalmente resultaba insuficiente para mantener el valor real de la indemnización en un contexto de alta inflación y fluctuaciones económicas significativas. No obstante, también destacó que no era recomendable adoptar medidas correctivas que se proyectaran indefinidamente en el tiempo, ya que esto podría derivar en distorsiones financieras y en la reintroducción de mecanismos de indexación similares a los que motivaron la sanción de la Ley 24283 en 1993, que buscó erradicar la repotenciación de sumas judiciales mediante la aplicación sucesiva de intereses capitalizados.