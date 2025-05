Ordenan tramitar nulidad de pericia médica por presunta incompatibilidad del perito oficial

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, Trabajo y Contencioso Administrativo de la ciudad de Río Tercero resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar lo resuelto en primera instancia en cuanto rechazó in límine el incidente de nulidad promovido, ordenando que se le dé trámite conforme a derecho. La decisión se tomó al considerar que la denuncia de incompatibilidad funcional formulada por la actora contra el perito médico oficial, por haber actuado como perito de control en causas de la misma ART demandada, configura un supuesto que justifica la habilitación del incidente planteado. Los jueces Alberto Luis Larghi y Ariel Alejandro Germán Macagno firmaron el fallo.

El actor había promovido un incidente de nulidad contra la pericia médica obrante en autos, alegando falta de imparcialidad e incompatibilidad funcional del perito oficial, el Dr. R. C., quien —según afirmaciones de la parte— se desempeñaba también como perito de control de la demandada Segunda ART S.A. en otras actuaciones ante la Comisión Médica de Río Tercero. Esa doble condición afectaría su objetividad e independencia, viciando de nulidad absoluta el informe pericial. A pesar de ello, el juzgador de primera instancia rechazó in límine el planteo, aduciendo que no correspondía esa vía procesal para canalizar la impugnación de la pericia.

Sin embargo, la Cámara entendió que el rechazo del incidente fue erróneo, no tanto por las razones esgrimidas por la parte actora, sino por la normativa vigente que establece limitaciones concretas para quienes ejercen funciones como peritos oficiales. Citó el art. 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (8435), que prohíbe que los integrantes del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial actúen como peritos de parte, y el art. 40 de la Ley 7987, que dispone que los profesionales inscriptos no pueden actuar como peritos de control. A ello se suma el Acuerdo Reglamentario N.º 163 Serie B del 22/07/2020, cuyo Anexo I refuerza tales restricciones.

Procedente