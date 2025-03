Ordenan el pago de pensión a una viuda tras desestimar supuesta separación de hecho

La Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba resolvió admitir la demanda interpuesta por L. B. C., quien solicitó el reconocimiento de su derecho a la pensión derivada por el fallecimiento de su cónyuge, D. G. En su decisión, el tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, que le habían denegado el beneficio, y ordenó el pago de los haberes adeudados con sus respectivos intereses.

El conflicto se originó cuando la entidad previsional rechazó la solicitud de pensión con fundamento en el artículo 38, inciso a), de la Ley N.° 8024, que establece que el cónyuge supérstite no tendrá derecho al beneficio si se encontraba separado de hecho del causante y no percibía una prestación alimentaria a su favor al momento del fallecimiento.

Según la Caja de Jubilaciones, de las constancias del expediente administrativo surgía con claridad que C. y G. estaban separados de hecho al momento del deceso de este último. Frente a esta negativa, la solicitante interpuso una demanda en contra de la entidad previsional.

El tribunal, integrado por las vocales María Eugenia Heredia y Susana Sosa, analizó el caso y concluyó que no existían pruebas suficientes que permitieran inferir que la actora y el causante estuvieran separados de hecho.

En su razonamiento, las juezas destacaron que la existencia de una separación de hecho requiere de pruebas concretas y fehacientes que demuestren la intención de disolver la relación matrimonial, lo cual no quedó acreditado en este caso.

Elementos probatorios

Entre los elementos probatorios valorados por la cámara se destacaron diversos documentos y testimonios que reflejaban la continuidad del vínculo matrimonial. En primer lugar, se consideró la respuesta a un oficio librado al Banco de Córdoba, del cual se desprendía que el causante y la actora eran cotitulares de una cuenta de ahorro que permanecía activa al momento del fallecimiento de G. Además, de la contestación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba se obtuvo información relevante que confirmaba que el causante había solicitado la entrega de un cheque a favor de C.

Asimismo, se destacaron los informes del Sanatorio Francés, que indicaban que la actora había firmado diversos consentimientos terapéuticos, quirúrgicos y de transfusión de sangre en representación de G., además de haber solicitado su alta voluntaria. La cámara también consideró la información aportada por la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), que corroboró que C. figuraba en los registros como parte del grupo familiar del causante en su condición de cónyuge.

A estos documentos se sumaron los testimonios recogidos durante el proceso, los cuales reforzaron la versión de la actora. En particular, la declaración de una fonoaudióloga que había asistido a G. indicó que C. lo acompañaba constantemente y que ambos convivían. La testigo explicó que el causante padecía EPOC y problemas deglutorios debido a su edad avanzada, y que la actora se encargaba de su cuidado y atención.

Con base en estos elementos, el tribunal concluyó que la Caja de Jubilaciones carecía de fundamentos suficientes para sostener que la actora se encontraba separada de hecho de su esposo al momento del fallecimiento.