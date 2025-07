Ordenan devolver Ganancias cobrado a jubilado vulnerable con discapacidad

La Cámara Federal de La Plata resolvió confirmar parcialmente una sentencia que declaró la inaplicabilidad del Impuesto a las Ganancias sobre el haber previsional de un jubilado en situación de vulnerabilidad, ordenando la devolución de lo retenido con intereses y estableciendo que el caso no se tornó abstracto.

El tribunal fundó su decisión en la aplicación del precedente “García” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando que, si bien el Congreso conserva amplias facultades para definir los objetos imponibles, en materia previsional debe considerarse el impacto del tributo en un colectivo vulnerable, lo que impone una revisión judicial más profunda que el mero análisis de la confiscatoriedad del impuesto.

En el caso, J. L.R., de 84 años y con certificado de discapacidad por hipoacusia neurosensorial bilateral, promovió una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra diversas normas que gravan su haber jubilatorio. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda, declaró la inaplicabilidad del régimen del Impuesto a las Ganancias respecto del beneficio previsional del actor, y ordenó a la AFIP (actual ARCA) devolver las sumas retenidas con intereses calculados conforme a la tasa pasiva promedio mensual del BCRA, desde el momento de las retenciones dentro del período no prescripto. Contra esa decisión, el organismo recaudador interpuso recurso de apelación alegando, entre otros agravios, la vigencia de nuevas normas tributarias, la inaplicabilidad del precedente “García” al caso y el principio de legalidad en materia impositiva.

El voto del juez Carlos Alberto Vallefín, al que adhirió Roberto Agustín Lemos Arias, expone extensamente los fundamentos del fallo “García” (Fallos 342:411), remarcando que “el envejecimiento y la discapacidad… son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad” y que “la sola capacidad contributiva resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido”. Con base en ello, consideró que la Corte Suprema “consagró un estándar complejo” para evaluar la constitucionalidad de los tributos sobre jubilaciones, que requiere analizar individualmente el monto del haber, los descuentos sufridos, la edad, la salud y otras circunstancias del jubilado afectado. En el caso de Rizzuti, dichas condiciones se encontraban acreditadas, por lo cual correspondía aplicar el precedente citado.

Argumento