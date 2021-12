Los demandantes presentaron una copia certificada del sinalagma y el inquilino siquiera respondió la carta documento que le enviaron, amén de no comparecer al pleito. La decisión se adoptó por mayoría, ya que la vocal restante opinó que los accionantes no demostraron tener derechos sobre la propiedad en litigio

Al interpretar que el extravío del original del contrato de locación denunciada por los accionantes, aunque lo presentaran en copia con declaración jurada del impuesto de Sellos, no determinó sin más el rechazo de la demanda por defecto de forma y dadas las circunstancias del caso, en el que el demandado, intimado extrajudicialmente, no contestó la carta documento ni compareció al pleito, la Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba, por mayoría, admitió la apelación presentada por la parte demandada y ordenó el desalojo del actor. Para la minoría, no se acreditó la legitimación de los actores para accionar.

La parte actora interpuso apelación en contra de la sentencia que rechazó la demanda de desalojo por tenencia precaria articulada por Cristian Javier Montenegro y María Díaz de Montenegro en contra del Adolfo Eugenio Pérez, por no probar la legitimación activa para iniciar la acción, ya que el a quo entendió que no habían demostrado ser locatarios por no presentar el contrato original, supuestamente extraviado según las manifestaciones de los accionantes ni tener algún otro derecho que les permitiera realizar esta demanda.

Carta documento

En instancia de alzada, por la mayoría, el vocal Atilio Remigio señaló que los demandantes remitieron extrajudicialmente una carta documento al demandado, en los términos del artículo 1222 del Código Civil y Comercial (CCyC), sin que éste “se haya molestado en contestarla”, infiriéndose de ello que este silencio opuesto a actos o a una interrogación, en el caso, intimación fehaciente por la vía mencionada, ”debe ser considerado como una manifestación de voluntad positiva”.

En esa dirección, el fallo apuntó que estas declaraciones precedentes consistieron en las formuladas en el contrato de locación suscripto entre las partes, el que no ha sido negado ni extrajudicial ni judicialmente, por lo que dicho reconocimiento “implícito, pero categórico, subsana cualquier defecto de forma que pudiese haber afectado a aquél (como la circunstancia de presentarlo en copia simple, por haber extraviado el original), desde que el mismo pudo inclusive haberse celebrado verbalmente”.

Actitud

La decisión remarcó a su vez que el demandado, con su actitud tanto extrajudicial como judicial, al no comparecer al pleito, está reconociendo dichos extremos: el derecho del actor y la falta de derecho propia para ocupar el inmueble, concluyendo el juez que “no existe motivo alguno para rechazar el desalojo”.

Por su parte, el vocal Miguel Flores compartió la solución y parte de los fundamentos de Remigio, argumentando a su vez que la falta de contestación de la demanda crea una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados en aquellas presentaciones de demanda y rectificación, que sólo pudo ser desvirtuada con la producción de prueba en contrario.

Así, el magistrado sostuvo que el silencio del demandado coloca a la parte actora en la favorable situación de que sus dichos sean considerados ciertos, salvo que de la prueba se pueda colegir lo contrario, lo cual no se desprende de las constancias de autos.

En consecuencia, por mayoría se resolvió hacer lugar a la apelación planteada, admitiéndose el lanzamiento.

Minoría

A su turno, la minoría integrada por la vocal María Rosa Molina opinó que al analizar los argumentos dados en la apelación, no podía considerarse la falta de contestación de la carta documento remitida como conformidad con su contenido a fin de acreditar la existencia de la relación locativa, “ya que no existe un deber de expedirse, no hay pauta legal que imponga responder una carta documento como la de que se trata”.

La magistrada sumó a ello que no se tiene certeza sobre la existencia de la relación locativa por ausencia de prueba eficaz de ella, remarcando que no se contaba en autos con el contrato de locación, por defecto de forma y valoró que “tampoco se ha acreditado ninguna justificación para que la parte actora recupere el inmueble, su derecho a tener la cosa bajo su señorío y ello ha sido por inacción de la actora”, de lo que concluyó que la apelación debía ser rechazada.

Autos: «MONTENEGRO, CRISTIAN JAVIER Y OTRO C/ PÉREZ, ADOLFO EUGENIO – DESALOJO – COMODATO – TENENCIA PRECARIA – Expediente Nº 9351214”