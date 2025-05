Ordenan bloquear sitio web que genera desnudos falsos con inteligencia artificial

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Paso de los Libres resolvió ordenar al ENACOM el bloqueo inmediato del sitio web “https://undressher.app” desde el territorio argentino, al entender que su acceso representa un riesgo cierto de repetición de daño contra adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados mediante el uso de esa aplicación. La medida se adoptó con carácter cautelar y en resguardo del interés superior de las adolescentes afectadas, luego de comprobarse que la plataforma en cuestión había sido utilizada para generar imágenes digitales simuladas de desnudez con sus rostros superpuestos en cuerpos que no les pertenecen, sin consentimiento y sin verificación alguna de edad.

El tribunal actuó en base al plexo normativo que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, señalando expresamente la Ley N° 26.061, la Ley N° 26.485, su modificatoria Ley Olimpia N° 27.736, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia de la provincia de Corrientes. La magistrada Marta Rut Legarreta, titular del Juzgado, sostuvo que el uso de la aplicación “UndressHer.app” constituye una forma moderna de violencia digital, simbólica y psicológica, que encuentra en el entorno virtual una vía de reproducción sin control y sin barreras efectivas de consentimiento o edad, especialmente peligrosa para niños y adolescentes.

La resolución destaca que el daño actual y concreto a las víctimas se materializó a través del uso de la mencionada aplicación, facilitando la creación de contenido sexual simulado sin control ni verificación alguna. Según el informe técnico aportado por el Área de Seguridad Informática del Poder Judicial de Corrientes, la plataforma utiliza inteligencia artificial mediante modelos generativos avanzados como Redes Generativas Antagónicas (GANs) o modelos de difusión para eliminar digitalmente ropa en fotografías y completar las zonas ocultas con resultados “plausibles”.

Además, se indicó que la aplicación no identifica responsables visibles ni ofrece transparencia sobre sus desarrolladores, almacenando datos en la nube y facilitando la difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta opacidad acentúa los riesgos de uso indebido, incluyendo acoso, extorsión y vulneración de la dignidad personal, lo que impone al Poder Judicial una intervención activa para prevenir la reiteración del daño y proteger la integridad de las adolescentes.

Oficio