Obra social de personal rural y estibadores debe pagar el Impuesto de Sellos

La Cámara 2ª Contencioso Administrativa de Córdoba resolvió no hacer lugar a la acción de plena jurisdicción interpuesta por la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) en contra de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba, confirmando la legitimidad de los actos administrativos que negaron la exención del Impuesto a los Sellos pretendida por la entidad actora.

La decisión se fundó en un análisis detallado de la normativa impositiva y de las características de la personalidad jurídica de la obra social, concluyendo que “la entidad actora no se encuentra alcanzada por el beneficio tributario pretendido, toda vez que no se halla expresamente nominada dentro de los sujetos enumerados en el artículo 257 inc. 2) de la Ley N° 6006 (t.o. Decreto N° 400/2015)”. Para el tribunal, la interpretación de las exenciones tributarias debe hacerse de manera estricta, buscando siempre el verdadero sentido y propósito de la norma, pero sin prescindir de la literalidad cuando ello resulte necesario. “La exención de que se trata no debe ser interpretada restrictivamente, sí debe serlo de manera estricta, buscándose el verdadero sentido y propósito de la norma”, aclaró el fallo al desarrollar su razonamiento.

En este sentido, el tribunal señaló que la actividad desarrollada por OSPRERA, pese a ser de interés público y estar sometida a control estatal, no la convierte en parte de la Administración pública nacional centralizada o descentralizada. “Se dispuso normativamente su transferencia al ámbito privado, lo que implica que la entidad no forma parte de la Administración pública nacional centralizada o descentralizada”, se afirmó en la sentencia. Se recordó que a través del artículo 10 del Decreto PEN N° 492/1995 se dispuso la transformación, disolución o liquidación de los institutos de servicios sociales creados por ley —como fue el caso de OSPRERA, regulada por la Ley N° 19.316— y su transferencia al ámbito privado. Esta transferencia privativa implica que la entidad carece del carácter de organismo público y, por lo tanto, no puede invocar la exención en cuestión.

Naturaleza