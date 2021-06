Nuevo proyecto para evitar testeos con animales y reconocer a las empresas que evitan la práctica

La diputada nacional Sofía Brambilla (PRO) presentó un nuevo proyecto de ley que tiene como objetivo erradicar la experimentación con animales en la industria cosmética.

La iniciativa, titulada “Promoción de la producción de cosméticos libres de experimentación con animales”, surgió luego de reuniones con asociaciones protectoras y vecinos de distintas ciudades.

Prevé la creación de un distintivo de “No testeado en animales” -similar al “Libre de crueldad” que se utiliza en otros países”-. Será expedido por la autoridad de aplicación y podrá adaptarse al etiquetado de los productos, para no alterar la presentación.

De acuerdo al texto, aquélla deberá promover el abandono de pruebas con animales en la industria, publicar manuales de buenas prácticas empresariales, generar informes que reflejen el estado de la cuestión y hacer conocer la nómina de firmas que se acogen al régimen.

“En algunos años, muchos ciudadanos de todo el mundo dejarán de consumir productos que no demuestren estar libres de testeos en animales. Para que la Argentina pueda ofrecer sus productos al mundo, deberá adecuarse a estas prácticas”, planteó la legisladora entre los fundamentos de su propuesta.

Bajo esa premisa, propició destacar a las empresas que ya dejaron de lado la práctica o a las que la abandonen tras el dictado de una legislación.

Cabe recordar que en abril, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el diputado Sergio Abrevaya (GEN) presentó en la Legislatura un proyecto de ley tendiente a que el distrito prohíba la utilización de animales con fines de experimentación, testeo, investigación y fabricación de artículos cosméticos, de higiene y de odorización personal y artículos de limpieza, así como sus ingredientes, componentes o combinaciones. También prevé que se vede la comercialización de insumos en cuyo proceso de fabricación y desarrollo haya habido experimentación y testeo que involucre animales. Al mismo tiempo, plantea que se torne obligatorio exhibir en el etiquetado la certificación “libre de testeo y experimentación animal”. En los fundamentos del articulado, Abrevaya indicó que el eje de su propuesta es que se dejen de lado prácticas crueles e innecesarias, “a la luz de progresos de la ciencia”.

En esa línea, sostuvo que es factible dejar de probar cosméticos con animales porque hay “distintos métodos de reemplazo validados a nivel mundial” como, por ejemplo, el testeo en piel sintética elaborada en laboratorio.

Asimismo, aseveró que “los avances científicos han demostrado que las pruebas toxicológicas en animales no reflejan fehacientemente la respuesta física real del ser humano al ser expuesto a los mismos componentes”, razón por la cual, según argumentó, no son representativas ni trasladables.

“Estos métodos, denominados ‘de reemplazo’, han probado ser mucho más exactos y predictivos, demostrando así que las pruebas toxicológicas en animales son absolutamente innecesarias”, señaló.

El legislador porteño dijo que actualmente “contamos con la certeza científica de que los animales poseen un sistema nervioso central que los hace capaces de experimentar dolor, angustia, miedo y situaciones estresantes”.