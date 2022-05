Los bienes no fueron usufructuados ni locados por el hombre, a pesar de que -antes de la división de bienes- él tenía el uso exclusivo de ellos. Tampoco se presumió que de los terrenos se derivara una renta

Al entender que la mujer -quien había reclamado a su ex esposo canon locativo sobre dos inmuebles gananciales que estuvieron bajo el uso exclusivo del hombre en la etapa de indivisión comunitaria- no rebatió la prueba que demostraba que no había usufructuado su explotación, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó la resolución de cámara que denegó a la reclamante el recurso de casación.