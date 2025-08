Niegan relación laboral de una depiladora con un centro de estética

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, mediante resolución de su Sala Laboral, resolvió mantener el rechazo de una demanda laboral presentada por una profesional dedicada a la depilación definitiva, al considerar que no existía relación de dependencia con la titular del centro de estética donde prestaba servicios. No obstante, admitió parcialmente la impugnación planteada por la actora en lo relativo a las costas, al entender que las circunstancias particulares del caso justificaban que fueran distribuidas por su orden. La resolución fue dictada por los jueces Luis Eugenio Angulo, Luis Enrique Rubio (autor del voto) y Juan Domingo Sesín.

La actora había cuestionado la sentencia que rechazó su demanda laboral al considerar que el tribunal de origen había valorado erróneamente los testimonios y desestimado elementos probatorios a su favor. Señaló que se dio mayor credibilidad a testigos ofrecidas por la demandada que afirmaron que la aparatología estética utilizada pertenecía a la actora, algo que consideró imposible ya que ella se trasladaba en ómnibus al lugar de trabajo, por lo cual no podía acarrear equipos de semejante tamaño y peso. También sostuvo que se desestimaron las declaraciones de otra testigo, quien había señalado que los equipos no eran propiedad de la reclamante y que no existía contrato de alquiler, o que de existir, sería en fraude a la ley laboral. Alegó además que la supuesta libertad para trabajar en otros centros era irrelevante, ya que lo hacía en un local de la hermana de la demandada, funcionando ambas como un grupo económico.

En su voto, el juez Rubio sostuvo que “el agravio vinculado a la existencia de contrato de trabajo es inadmisible”, pues la impugnante no logró demostrar errores que habiliten la intervención excepcional del TSJ. Resaltó que el tribunal de mérito había valorado la audiencia oral y la confesión de la demandada, quien reconoció haberle alquilado un espacio a la actora para que realice los tratamientos de depilación, coincidiendo con lo expresado al contestar la demanda. Se concluyó que “las notas que pretende mostrar como de subordinación son las necesarias para el ejercicio de la labor dentro de una estructura, pero que no necesariamente revelan dependencia”.

