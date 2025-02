Niegan cautelar para proveer a una niña medicamento para la Atrofia Muscular Espinal

La Cámara Federal de Resistencia, Chaco, rechazó el recurso de apelación interpuesto por F. E. M. en representación de su hija menor, I. M. B., que padece Atrofia Muscular Espinal (AME) y confirmó la resolución del 4 de diciembre de 2024, que denegó la medida cautelar solicitada contra la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (UTA).

Los jueces Enrique Jorge Bosch y Rocío Alcalá determinaron que no se acreditaron los requisitos esenciales para la procedencia de la medida cautelar, a saber, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

El tribunal fundamentó su decisión en los informes emitidos por el Cuerpo Médico Forense (CMF) y la Comisión Nacional para Pacientes con Atrofia Muscular Espinal (Coname), que concluyeron que la menor no cumple con los criterios de inclusión para recibir la medicación solicitada, Zolgensma. El CMF indicó que I. presenta criterios de exclusión, tales como el soporte ventilatorio nocturno y alimentación por sonda nasogástrica, además de resultados subóptimos en las escalas de valoración motora, lo cual impide otorgar la medida cautelar. Este informe fue considerado clave por el tribunal, ya que, aunque la neuróloga tratante reiteró la prescripción de la medicación, no aportó elementos objetivos suficientes para desvirtuar las conclusiones del CMF.

Médica tratante