Mantienen pensión por invalidez y otorgar plazo adicional para entregar la documentación

La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Trenque Lauquen resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) contra una medida cautelar de no innovar dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Trenque Lauquen en el marco de un proceso de determinación de capacidad jurídica.

En su análisis, el tribunal sostuvo que, si bien es necesario cumplir con los requisitos normativos para acceder y mantener el beneficio de pensión no contributiva por invalidez, en este caso se verificaban circunstancias excepcionales que tornaban razonable la decisión de primera instancia. En consecuencia, confirmó la medida cautelar, con costas al apelante, pero estableció de oficio un plazo de vigencia de noventa días a contar desde la fecha de la resolución, prorrogable según evolución del caso, a fin de que la beneficiaria presente la documentación requerida por el organismo.

La decisión se adoptó en el expediente “C. M. B. s/ Determinación de la Capacidad Jurídica”, iniciado con motivo de la situación de una mujer con déficit intelectual de grado leve de origen congénito y curso crónico, que no sabe leer ni escribir ni realizar cálculos matemáticos simples. En este contexto, la ANDIS había dispuesto el inicio del procedimiento para suspender el pago de la pensión no contributiva de la causante, al considerar que no había cumplido con la obligación de presentar determinada documentación, exigida por la normativa vigente. Sin embargo, la curadora designada en el expediente solicitó la medida cautelar de no innovar ante el escaso plazo otorgado para responder el requerimiento —inferior a 30 días—, alegando que se encontraba tramitando la documentación exigida y que, de suspenderse el beneficio, la mujer se vería colocada en una situación de grave vulnerabilidad.

Los jueces Andrés Antonio Soto y Carlos A. Lettieri, integrantes de la alzada, valoraron que en el caso se encontraban reunidos los presupuestos de procedencia de la medida cautelar. La verosimilitud en el derecho estaba configurada por el reconocimiento expreso de la titularidad del beneficio, mientras que el peligro en la demora se encontraba acreditado por el riesgo de que la mujer perdiera su única fuente de ingresos sin haber contado con un plazo razonable para completar los trámites exigidos. A su vez, destacaron que el proceso de determinación de capacidad no tiene por objeto revisar el otorgamiento del beneficio, pero sí puede justificar medidas precautorias para evitar daños irreparables en el marco de la vulnerabilidad de la persona protegida.

Requisitos