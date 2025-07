Mantienen multa contra un instituto educativo por incumplir un embargo salarial

La Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba resolvió revocar la decisión de la jueza de primera instancia que había dejado sin efecto las astreintes impuestas al Instituto Técnico Agropecuario Corralito (ITAC), tras concluir que la justificación presentada por la institución fue extemporánea y que la multa ya se encontraba firme y consentida al momento de ser cuestionada. En consecuencia, ordenó hacer lugar al pedido de ejecución de la multa solicitado por el actor, con costas a la vencida para la entidad sancionada.

El conflicto se originó cuando el ITAC no cumplió oportunamente con un embargo de sueldo ordenado judicialmente respecto de una empleada. Recién después de aplicada la sanción y con posterioridad a que esta adquiriera firmeza, la institución presentó una explicación indicando que la demora obedecía a que ya existía otro embargo anterior trabado sobre el mismo salario, en el marco de otra causa judicial. Sin embargo, esa respuesta fue enviada por correo electrónico luego de la imposición de la sanción, sin acompañarse de ningún pedido formal de revocatoria o revisión de la multa aplicada.

El tribunal, integrado por los vocales Guillermo P. B. Tinti y Julio Sánchez Torres, consideró que la magistrada de primera instancia, luego de constatar el incumplimiento del ITAC, aplicó correctamente la multa y que la notificación a la entidad fue realizada sin que se presentara recurso alguno contra la misma, motivo por el cual la sanción quedó consentida. Al respecto, indicaron: “la multa establecida, cuantificada, fue notificada al Instituto Técnico Agropecuario Corralito (ITAC) y no fue objeto de impugnación alguna por la entidad sancionada”.

El argumento expuesto posteriormente por el ITAC fue considerado fuera de término, ya que no se presentó en el marco de la intimación inicial ni antes de que la sanción fuera ejecutable. Además, “el descargo realizado por el Instituto Técnico Agropecuario Corralito ITAC además de ser tardío conforme a la intimación y el apercibimiento contenido, no solicitó que se revoque o modifique la sanción que ya se le había impuesto y notificado”. En consecuencia, el tribunal valoró que no era procedente revocar una sanción firme sobre la base de una presentación extemporánea y carente de efectos procesales.

Incumplimiento