Mañana no habrá actividad en los tribunales provinciales ni en los federales

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación convocaron a un paro de 24 horas. La medida abarca tanto el trabajo presencial como el home office

La Asociación de Empleados Judiciales de Córdoba (AGEPJ) realizará mañana un paro provincial de 24 horas en el Poder Judicial. La medida abarca tanto el trabajo presencial como el teletrabajo. El gremio reclama un aumento salarial y el pago de retroactivos adeudados. También se anunció que el mismo viernes se presentará la primera tanda de reclamos administrativos por los retroactivos salariales adeudados desde 2019.

En el comunicado de prensa distribuido por la entidad gremial se plantea -además-: “La agenda de puntos sobre los que las empleadas y empleados judiciales necesitamos respuesta es urgente porque en muchos y variados aspectos la situación es extrema y no da para más”.

Entre los reclamos, se encuentra el pase a planta de contratados, ascensos, orden de mérito propio de equipos técnicos, regulación del teletrabajo y el pedido conjunto de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones por la derogación de la última reforma previsional.

“Es insostenible que a esta altura, mes de octubre aún no tengamos la pauta 2020, a lo que hay que sumarle lo que nos adeudan por retroactivos. Fuera del plano salarial estamos exigiendo el pase a planta de contratadas y contratados, la derogación de la última reforma previsional, un orden de mérito propio para equipos técnicos y ascensos que aún no se han efectuado este año”, remarcó Federico Cortelletti, secretario General de AGEPJ.

Por su parte, Adrián Valán, secretario Adjunto del mismo gremio, sostuvo: “Por el esfuerzo de las empleadas y empleados judiciales se siguió prestando el servicio de justicia durante la pandemia. Pero nuestra patronal no reconoce ese hecho, por el contrario mantiene a muchas y muchos compañeros en la precaria condición de contratados, no salda la deuda salarial, y encima avasalla nuestro derecho laboral al descanso justo en el año más angustiante que nos ha tocado vivir producto de la pandemia. Además de no tener todavía aumento salarial para este año 2020 el gobierno provincial y el Tribunal Superior continúan sin pagarnos los retroactivos que en parte corresponden al año 2019.”

La medida de fuerza se desarrollará el mismo día que el paro de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), también en demanda de una “recomposición salarial”. En el caso de los federales, se convocó a los trabajadores a no concurrir a las oficinas y desconectarse en caso de trabajo remoto. También realizarán concentraciones presenciales, con distanciamiento social y barbijo, en las distintas dependencias del país y en las escalinatas del Palacio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.