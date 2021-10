Tras regresar al país, el ex presidente Mauricio Macri anunció que no se presentará a la indagatoria a la que lo citó el juez Martin Bava, en Dolores, provincia de Buenos Aires, en la causa en la cual se lo investiga por presunto espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, entre fines de 2017 y diciembre de 2018.

En el expediente ya están procesados los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) AFI de su gestión, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Además, el abogado del ex primer mandatario de la Nación, Pablo Lanusse, recusará al magistrado Bava, por incompetencia.

La decisión de la prohibición de salida del país ya fue apelada por el letrado.

La defensa de Macri sostendrá que el juzgado de Dolores no es competente para investigar el caso.

Cabe recordar que Bava es un juez de Azul que está subrogando el juzgado federal de Dolores, que comandó Alejo Ramos Padilla hasta que fue nombrado magistrado federal con competencia electoral en La Plata.

En su cuenta oficial de Twitter, Macri escribió: “El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”,

“Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización Justicia Legítima”, expresó también el ex presidente.

“Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”, enfatizó a continuación, en otro tweet.