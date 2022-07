En una acción de exclusión sindical pretendida por un banco contra un empleado quien, al dejar su terminal con clave abierta, permitió que otra agente realizara operaciones indebidas, la Sala II de la Cámara de La Plata confirmó la sentencia e hizo lugar a la pretensión de la entidad financiera, aunque limitó su alcance porque tomó en consideración los buenos antecedentes del empleado.

En los autos “Banco de la Nación Argentina c/ C., J. A. s/ exclusión de tutela sindical”, el juez de grado a resolvió “hacer lugar a la demanda de exclusión de tutela sindical incoada pero limitándola, como única sanción contra el demandado, al reintegro de la suma de pesos nueve mil quinientos ($9500), en la medida en que la agente L. Cl. no la satisfaga”, con costas por su orden.

Empero, el banco apeló porque se agravió de que la sentencia era incongruente ya que, por un lado, reconocía el hecho, y por el otro exoneraba de la sanción, a la vez que expuso que los empleados bancarios tienen una obligación “de no dejar la sesión abierta con su nombre de usuario y contraseña colocado para evitar hechos como el acaecido”.

Frente a ese escenario, los camaristas César Álvarez y Jorge Eduardo di Lorenzo concluyeron que de las declaraciones testimoniales surgía que el empleado tenía un “buen desempeño”, era “idóneo”, que existía un “exceso de trabajo” y que de los registros fílmicos del banco se evidenciaba que el día del hecho, mientras el trabajador estaba conversando con otro compañero, la agente CL de mala fe utiliza su terminal para concretar la operación.