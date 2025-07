La Justicia porteña avaló el desbloqueo de un celular mediante reconocimiento facial 

Por mayoría, los jueces consideraron que la medida no constituye una intromisión ilegítima ni viola derechos protegidos constitucionalmente

La Sala IV de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una resolución que autorizó el desbloqueo de un teléfono celular a través de métodos biométricos, como el reconocimiento facial o el escaneo del iris.

La defensa del imputado había objetado la medida por considerarla violatoria de derechos constitucionales. Sostuvo que forzar al acusado a desbloquear el dispositivo con su rostro o iris implicaba una forma de autoincriminación, y que los datos biométricos —al igual que una contraseña— suponen una exteriorización de voluntad que confirma el dominio sobre el contenido del teléfono. Argumentó además que dicha exigencia representa una injerencia estatal grave que vulnera garantías como la defensa en juicio y el principio de no autoincriminación.

Sin embargo, la magistrada de primera instancia consideró que la medida no constituía una intromisión ilegítima ni violaba derechos protegidos constitucionalmente. Además, se dispuso de manera subsidiaria: solo se aplicaría si el dispositivo no pudiera ser desbloqueado por otros medios debido a que estuviera apagado o sin batería.

Desde el Laboratorio Forense Digital del Consejo de la Magistratura porteño se informó que existen herramientas para desbloquear teléfonos iPhone sin necesidad de la contraseña o datos biométricos, siempre y cuando el dispositivo esté encendido. En caso contrario, el proceso podría demorar hasta diez años.

Ni humillante ni degradante

Por mayoría, el tribunal rechazó in limine el planteo defensivo, al considerar que no se dirigía contra una resolución apelable ni demostraba un agravio irreparable. Los jueces Luisa María Escrich y Gonzalo Viña afirmaron que, en general, las decisiones probatorias previas al juicio no generan un perjuicio irreparable que habilite una revisión en esta instancia, y que en este caso la defensa no logró acreditar una excepción a esa regla.

La mayoría también analizó el uso de datos biométricos en el contexto de una investigación penal. Señaló que los dispositivos móviles almacenan gran cantidad de información personal —ubicaciones, contactos, comunicaciones, fotos, videos— que puede ser crucial para el esclarecimiento de hechos delictivos. Y si bien reconoció que el contenido de un celular está protegido por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y por tratados internacionales, concluyó que el desbloqueo mediante datos biométricos no constituye un trato humillante ni degradante, aunque sí una injerencia en la intimidad del imputado.

El voto en disidencia

El juez Javier A. Buján votó en disidencia y sostuvo que la medida resultaba inconstitucional. Rechazó que el Estado pueda obligar al imputado a colaborar con una medida que podría favorecer su propia incriminación. A su juicio, las falencias técnicas o limitaciones de la investigación no justifican una injerencia forzada en la esfera personal del acusado.

Para Buján, desbloquear un dispositivo implica una exteriorización de voluntad que puede ser utilizada en su contra y agravar su situación procesal. Consideró que la resolución vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la privacidad, la no autoincriminación y la protección de datos personales, consagrados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales de jerarquía constitucional. Afirmó que imponer el uso forzoso de datos biométricos compromete la dignidad del imputado y su derecho a no ser tratado como objeto de prueba en su contra.