El juzgado criminal y correccional número 10 autorizó hoy al expresidente Mauricio Macri, procesado en una causa que se sigue por espionaje ilegal a los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, a viajar a Estados Unidos entre el 18 y 22 de abril, según indicaron fuentes judiciales.

Ayer, familiares de víctimas de los tripulantes del ARA San Juan rechazaron que el expresidente haya solicitado «nuevamente, autorización para salir del país sin informar el motivo», y denunciaron que el ex mandatario dispone de «privilegios cedidos» por el juez Julián Ercolini, cargo de la causa por espionaje ilegal.

Sin embargo, hoy la justicia autorizó el viaje con un escrito que advierte que Macri «se le habrán de fijar las mismas obligaciones que en las autorizaciones de salida del país anteriormente concedidas en la presente incidencia»

El ex jefe de Estado debe «informar su regreso al país dentro de las 48 horas de su arribo y de retornar al mismo en caso de que el proceso lo requiera de manera anticipada».

La autorización está «supeditada al cumplimiento previo del pertinente informe de regreso del viaje actualmente en curso», añade la cédula y deja constancia de que la autorización «quedará sujeta a las distintas medidas sanitarias vigentes o que pudiesen adoptarse en el ámbito del Poder Ejecutivo (en particular, respecto del régimen de ingreso y egreso del país, entre otras), en el marco de la pandemia que se transita».

Los familiares de los tripulantes del submarino hundido en noviembre de 2017 manifestaron ante le pedido formulado por el exjefe de Estado que «Macri, quien actualmente está participando de un torneo de bridge en Italia y se dirigiría a Qatar para presenciar el sorteo de tandas equipos para el Mundial de Fútbol 2022, ha vuelto a pedir autorización para salir del país sin informar el motivo».

En un comunicado difundido ayer por la abogada Valeria Carreras -representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares- se remarcó que, «habiendo instaurado la modalidad reservada por el juez (Julián) Ercolini, nos vemos privados de acceder a dicha información, lo cual genera una falta gravísima al principio de igualdad ante la ley y publicidad de los actos procesales, como el debido acceso».

Esta situación se produce pese a que los familiares son «parte del proceso», por lo que cuestionaron el «hermetismo» referido a las autorizaciones de los viajes de Macri, lo que «no solo expone los privilegios concedidos al procesado expresidente sino que genera un gravamen cierto a la querella».

De igual forma, añadieron que esta situación «acrecienta el temor de fuga inminente».