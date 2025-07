La importancia de patentar las invenciones

Por Luis Carranza Torres (*) y Carlos Krauth (**)



El ser humano es el único con la capacidad de construir herramientas con las cuales llevar a cabo sus actividades. Los efectos de esa capacidad creativa se han proyectado a lo largo de nuestra historia, desde las piedras talladas de la prehistoria a los sistemas de inteligencia artificial en el presente.

Por lo mismo, su impacto en casi todas las facetas de la vida humana es innegable, con profundos impactos sociales, económicos y jurídicos, actuando como herramientas estratégicas.

Uno de los aspectos menos reflexionados de las patentes es el puesto de manifiesto por la Fundación Libertad y Progreso en 2021: su relación con la calidad institucional de los países. Es así que las naciones con instituciones jurídicas sólidas surgen más pedidos de patentes.

El director ejecutivo de la organización, Aldo Abram, se refirió a la cuestión en una nota periodística en los siguientes términos: “Existe una relación íntima entre la Calidad Institucional y los desarrollos de patentes en cada país. Esto no es casualidad, en general, las vacunas, remedios y otros inventos no surgen de gente que anda ociosa por ahí y tiene una idea. Desarrollarlas demanda invertir muchísimo esfuerzo y dinero e, incluso, correr el riesgo de no tener éxito. Por lo tanto, la calidad institucional garantiza la necesaria seguridad jurídica como para poder disponer y defender la propiedad de lo inventado con una patente”.

Lo antes dicho nos lleva a reflexionar en más de un sentido, sobre lo que parece endémico en la inventiva argentina: se patenta poco.

Conforme a datos de la “Hoja de hechos de propiedad intelectual 2023” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nuestro país, durante ese año, registró 675 patentes, lo que da un promedio de 9 solicitudes por millón de habitantes, ocupando el puesto 68 a nivel mundial. Dicha cifra, contra el año anterior, representa una caída de un 9%.

Estamos mejor en cuanto a dibujos y modelos industriales con 29,3, lo que representa el puesto 53 en el ranking mundial. En marcas, por su parte, ocupamos el lugar 41, con 1502.

El primer puesto mundial en patentes de invención la lidera en dicho listado Corea del Sur, con 3696 por millón de habitantes. Le siguen Japón, con 1839; Suiza, con 1212; China con 1079 y Estados Unidos con 817.

Como puede verse, no es solo un tema de recursos. Suiza no tiene, ni de lejos, la dimensión económica de China, pero sí un sistema de investigación superior. Tampoco es decisiva la cantidad de habitantes: Israel tiene casi un cuarto de nuestra población y se ubica en el puesto 20, con 147 patentes por millón de habitantes. De Chipre, inferior en población, economía y hasta sistema educativo superior (puesto 43 con 43,6), o Letonia, con una población inferior a los dos millones que tiene el puesto 29 con 88,7, puede decirse lo mismo.

Lo más preocupante es quedar relegados a nivel regional, detrás de Brasil (puesto 54, con 23 por millón) y Chile (puesto 57, con por millón).

Durante décadas se ha dejado la cuestión al arbitrio del Estado y sus organismos de ciencia. Una solución tan anacrónica como insuficiente. Creemos que no puede haber un desarrollo en materia de patentes si no se “amigan” los trámites con inventores que quieren patentar. Hacer accesibles los procesos sería una buena idea, así como el exigir dicho recaudo al financiar investigaciones con fondos públicos, sean éstos estatales puros o universitarios.

Desarrollar el patentamiento no es solo central para poder tener en áreas estratégicas del país la denominada “soberanía del conocimiento”. También implica desparramar innovación, espíritu crítico, a nivel de los sectores del conocimiento en primer término, y de la sociedad toda luego. Algo no menor, en las sociedades que buscan ser, cada día, más fuertes en su democracia.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.

(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.