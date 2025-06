La Fiscalía rechazó el pedido de prisión domiciliaria a Cristina Fernández

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron este lunes que debe rechazarse el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su dictamen de 10 páginas, los fiscales sostienen que la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad debe cumplirse en una unidad penitenciaria.

“No se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, argumentaron. También remarcaron que no se presentaron razones de salud ni personales que, relacionadas con su edad —72 años—, permitan concluir que el encierro carcelario afectaría su derecho a un trato digno.

Con este dictamen, el Tribunal Oral Federal N°2 ya está en condiciones de resolver si concede o no la domiciliaria a la exmandataria. Según fuentes judiciales, se espera que la decisión se conozca en las próximas horas: “La idea es no dilatar su resolución”, adelantaron.

En su presentación, los fiscales señalaron que la defensa no alegó ningún problema de salud y que el argumento de la edad no implica automáticamente el otorgamiento del beneficio, ya que la ley establece que “podrá” concederse, pero no lo impone. También descartaron los motivos de seguridad que Cristina Kirchner vinculó a su rol como expresidenta y al intento de atentado sufrido en 2022. Indicaron que esas cuestiones pueden ser abordadas en las unidades de detención propuestas por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

“La ejecución de la pena en domicilio es una excepción y no debe otorgarse automáticamente por estar comprendido en los supuestos legales”, afirmaron los fiscales.

Como antecedente, citaron el caso de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a quien la Corte Suprema confirmó la condena por la tragedia de Once. A pesar de haber cumplido 70 años, el juez Jorge Gorini —el mismo que ahora debe resolver sobre Cristina— le denegó el arresto domiciliario.

Además, destacaron que el informe socioambiental realizado sobre Cristina Kirchner concluyó que se encuentra en buen estado de salud, por lo que no hay razones médicas para otorgarle el beneficio y cumplir la condena en su domicilio de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat.

Por último, rechazaron el pedido de Cristina Kirchner para no utilizar tobillera electrónica durante el arresto. Aclararon que su uso es obligatorio según la normativa vigente y que no corresponde exceptuarla de esa condición.