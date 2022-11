El abogado Luis Obregón abandonó la defensa de Brenda Agüero, la única detenida que tiene la causa que investiga la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal.

La decisión sorprendió ya que el letrado había convocado a una conferencia de prensa para exponer los avances en la investigación y la situación procesal de su defendida.

Agüero iba a ser indagada este martes sobre nuevos delitos, sin embargo su defensor había solicitado posponerla hasta la próxima semana por compromisos de agenda en otras causas.

El abogado Luis Pareja fue el primer defensor de la enfermera, quien había renunciado en setiembre y Obregón había asumido en esa función. Hasta el momento no se conoce quién será su reemplazo.

El 31 de octubre último el fiscal Raúl Garzón resolvió ampliar la acusación en contra de la enfermera, sindicándola como responsable de homicidio calificado por el uso de medio insidioso” sobre los cinco bebés fallecidos entre marzo y mayo de este año, todos ocurridos en el hospital Materno Neonatal de la capital cordobesa.

También le dictó el procesamiento y prisión preventiva como presunta autora del mismo delito en grado de “tentativa” sobre ocho nacidos que sobrevivieron.

La causa, que se inició en agosto de este año, tiene siete imputados, entre ellos Brenda Agüero, la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes, quien supuestamente habría inyectado sustancias «incompatibles con la vida» a los recién nacidos, como potasio e insulina.

Los restantes imputados son el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, y el ex vicedirector del Hospital, Alejandro Salama; los tres por el delito de «omisión de los deberes de funcionario público», según consta en el expediente.

También están imputadas la ex directora del nosocomio, Liliana Asís; y las ex jefas de áreas del Neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las tres por los delitos de «omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica».