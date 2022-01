El titular del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, dijo hoy que espera que la movilización del 1 de febrero al Palacio de Tribunales «sea contundente» y si bien sostuvo que en la Confederación General del Trabajo (CGT) aún no se abordó la participación en la convocatoria, consideró que la central obrera «debería marchar» debido a «la persecución sistemática y el armado de causas que instalaron los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal».

«Esperamos que la movilización del 1 de febrero sea muy contundente. Venimos sosteniendo que fuimos víctimas de la persecución sistemática y el armado de causas que instalaron los gobiernos de Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal», afirmó el dirigente gremial en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, el también senador provincial del Frente de Todos afirmó que existe «una gran coincidencia» entre muchos de los sectores de la sociedad en la necesidad de promover una reforma judicial porque existe «un sector importante de la justicia» que actúa en función de «los momentos políticos», y que esa fue una situación que se verificó «sobre todo durante el anterior Gobierno».

En tanto, dijo que «todavía no se abordó si la CGT va a participar en la movilización» a Tribunales.

«Obviamente hay una parte importante de la central que estará. Iremos aquellos miembros que tenemos responsabilidades y estaremos allí porque fuimos afectados directamente por la persecución que se ejerció contra los gremios», afirmó Plaini.

En ese marco, agregó: «La CGT debería marchar. Debería ser una decisión del conjunto de la central. Creo que el tema lo amerita por lo que hemos vivido».

Asimismo, Plaini sostuvo que «no hay que temerle a la discusión y al debate» sobre algunos temas importantes para la sociedad, aunque las reformas no se vayan a realizar «de la noche a la mañana».

«Sería interesante una consulta popular no vinculante sobre qué hacemos con la deuda externa que tiene el país y que ha tomado irresponsablemente el anterior Gobierno juntamente con la irresponsabilidad del FMI», ejemplificó.