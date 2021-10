La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no apeló la sentencia que ordenó devolverle la doble pensión a Cristina Fernández de Kirchner, como ex mandataria y viuda de un ex presidente.

Desde abril pasado, el organismo volvió a pagarle los beneficios a la funcionaria, tras una resolución del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

En función de ello, embolsará unos 2,5 millones de pesos mensuales, una cifra a la cual debe sumarse un reclamo en curso que presentó, por un retroactivo que asciende a unos $120 millones.

En febrero de este año, la Anses recurrió el fallo que habilitó a la vicepresidenta a cobrar las dos pensiones de privilegio, dictado el el 29 de diciembre de 2020 por el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami.

En aquella oportunidad, el magistrado dispuso que la tenía derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella como ex presidenta y la que le corresponde como viuda de Kirchner, además de un retroactivo exento de ganancias.

Cuando Pérez Nami concedió la apelación presentada por el organismo que dirige Fernanda Raverta suspendió los efectos de su sentencia hasta que resolviera la Cámara del fuero previsional.

No obstante, el 3 de marzo, la Procuración del Tesoro firmó una resolución declarando nula la decisión administrativa de la Anses, de 2017, que le ordenó a Fernández de Kirchner que eligiera una de las dos prestaciones.

Ante ello, el organismo de la Seguridad Social revocó la media que se judicializó cuando la vicepresidenta sostuvo que le correspondía la asignación de una doble pensión y volvió a abonarle el total que pretendía la ex mandataria.

La Justicia le pidió al organismo que fundamente su apelación, pero su respuesta ante la Cámara de Apelaciones fue que en función del nuevo dictamen jurídico de la Procuración “rehabilitó la asignación mensual vitalicia suspendida” y desistió de la apelación.