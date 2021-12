Así lo determinó un fallo en el marco de la autonomía progresiva que prevé el CCCN. Además, instó a los progenitores a resolver las cuestiones domésticas en el ámbito intrafamiliar. El magistrado comunicó su decisión a la joven directamente a su WhatsApp, en lenguaje claro

“Soy Gabriel Tavip, Juez de Familia acá en la ciudad de Córdoba. Te envío este mensaje para hacerte saber que tu papá y tu mamá no se ponen de acuerdo sobre si seguís yendo a la psicóloga. Me piden a mí que decida esto. Te quería decir que yo no voy a tomar esta decisión, ya que la única que puede hacerlo sos vos”, comienza el texto dedicado a una joven adolescente cuyo caso se judicializó en los tribunales de Familia de Córdoba.