Juicio por distribución de pornografía infantil pese a alegato sobre uso de inteligencia artificial

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana resolvió confirmar el pase a juicio de Damián Oscar Paz, acusado por los delitos de publicación y distribución de representaciones de menores de edad en actividades sexuales explícitas, agravados por tratarse de menores de trece años, en concurso real con la tenencia de dichas representaciones, en los términos del artículo 128 del Código Penal. La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Jorge Magaz, Humberto Bottini y María Pía Elena Leiro, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa.

El principal agravio del defensor oficial, Dr. Francisco Morell Otamendi, fue que el fallo de la jueza de primera instancia, Dra. Graciela Cione, era arbitrario y omisivo. Alegó que no se había probado que las imágenes involucradas mostraran personas reales, que las supuestas víctimas no estaban identificadas y que no se había descartado la posibilidad de que el contenido fuera generado por inteligencia artificial (IA), a través de técnicas como CGI o deepfakes. Argumentó además que el artículo 128 del Código Penal exige la existencia de víctimas reales y no abarca representaciones ficticias o simuladas.

El juez Magaz, autor del voto inicial, descartó los planteos de arbitrariedad. Señaló que la jueza sí abordó los cuestionamientos, aunque brevemente, y que ello bastaba para descartar la tacha de invalidez jurisdiccional. A su juicio, el material visual —videos y fotografías— permitía advertir la representación de niños y niñas cuyas edades oscilaban entre los 3 y los 13 años, lo cual justificaba prima facie la calificación legal atribuida, aunque las personas retratadas no estuviesen identificadas.

Además, destacó que la defensa no había aportado prueba concreta de que el material fuera ficticio o generado por IA. Aunque el informe pericial informático no determinó expresamente si las imágenes eran reales o simuladas, el perito Goitia Orlando Berbabé Emmanuel indicó que se contaba con metadatos suficientes para realizar pericias futuras, de lo cual el juez infirió que tal cuestión podrá debatirse en la etapa de juicio.

Fundamento normativo