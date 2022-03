En Perú, el Tribunal Constitucional (TC) definiría antes del viernes si procede la excarcelación de Alberto Fujimori, de acuerdo al plazo que le otorgó al Estado para que exponga su posición la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que anticipó su discrepancia con la soltura del ex presidente.

El jueves de la semana pasada, el TC acogió un hábeas corpus presentado en contra la sentencia que en 2018 revocó el indulto que le había concedido a Fujimori el ex presidente Pedro Kuczynski un año antes.



La Justicia revocó la medida por irregularidades y Fujimori, Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, regresó a su celda en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, aunque desde entonces pasó mucho tiempo internado en clínicas.



Fujimori fue condenado a 25 años como autor mediato de dos matanzas ejecutadas por el destacamento militar Colina. La Fiscalía demostró que seguía una línea de mando encabezada por el ex primer mandatario y su asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.

La defensa sostiene que el penado debe ser liberado por razones humanitarias, por su edad y estado de salud.