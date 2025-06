Infarto, considerado como accidente laboral, dejó al trabajador incapacitado totalmente

El Tribunal de Gestión Asociada Nº 3 de Córdoba, a cargo del juez Santiago Moreno Douglas Price, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por un trabajador contra Asociart ART SA y declaró que el infarto agudo de miocardio sufrido por el accionante mientras desempeñaba sus tareas como sereno constituyó un accidente ocurrido en ocasión del trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

En consecuencia, el tribunal ordenó el resarcimiento de la incapacidad laboral del 87,5% que presenta el trabajador como resultado de la contingencia.

El magistrado fundamentó su decisión a partir de la interpretación normativa que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ha dado reiteradamente al artículo 6 de la LRT, señalando que el concepto de accidente de trabajo incluye no sólo el hecho directo derivado del cumplimiento específico de la tarea encomendada, sino también “la ocasión del trabajo”, entendida como la situación que rodea el desarrollo de la actividad y la constelación de circunstancias que resultan de ella.

En tal sentido, remarcó que la jurisprudencia cordobesa ha entendido que esa hipótesis legal “se verifica de modo objetivo, con relación a un tiempo y un lugar”, lo que permite proyectar el modelo a un campo más amplio.

El juez advirtió que en sede administrativa la Comisión Médica había rechazado el carácter laboral del hecho denunciado por el trabajador, fundando su decisión en un dictamen de su asesoría técnica, según el cual no podía identificarse una causa externa de carácter súbito o violento que justificara encuadrarlo como accidente laboral. Sin embargo, esa conclusión fue desvirtuada a partir del análisis integral de la prueba obrante en autos.

En esa línea, el juez sostuvo que de la historia clínica del Sanatorio de la Cañada, la pericia médica oficial, los testimonios del señor C. F. T. y del titular de Eacord S.A.S., J. O. P., y las constancias administrativas, se desprende que “el actor el día 17 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 23.00 horas, comenzó a sentir un dolor agudo en el pecho, mientras subía y bajaba escaleras de una obra en construcción donde trabajaba como sereno/cuidador”, siendo asistido de urgencia por personal médico y posteriormente intervenido quirúrgicamente mediante la colocación de un stent coronario.

Contingencia